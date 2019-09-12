СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-12T14:41:50+03:00

Вартовчан приглашают на сельскохозяйственную выставку. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Горожане могут пополнить свои запасы

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Жителей и гостей Нижневартовска приглашают посетить сезонную выставку сельскохозяйственной продукции. Она состоится 14-15 сентября по адресу: улица 60 лет Октября, квартал «Прибрежный-1», район бывшей автостанции (площадка напротив ДК «Октябрь»).

Как сообщили в администрации города Нижневартовска, с 10 до 16 часов покупатели смогут приобрести свежее мясо и мясопродукты, овощи, молочную и рыбную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты, саженцы, рассаду и др.

Напомним, в прошлые выходные в городе также работала ярмарка, где вартовчанам предлагались товары представленные животноводами, пчеловодами, садоводами и организациями агропромышленного комплекса. Также состоялась праздничная программа с участием музыкальных коллективов города.

Добавим, что каждую осень в городе и по все Югре проходят ярмарки, где аграрии Югры и Тюменской области представляют продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU