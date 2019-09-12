Всего за сутки четверо жителей Нягани перечислили мошенникам 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-12T13:52:56+03:00

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Жители Югры продолжают переводить деньги мошенникам по собственной наивности. Ущерб идет на десятки и сотни тысяч рублей ежедневно.

Так, в дежурную часть полиции Нягани всего за сутки поступили четыре заявления от жительниц города о том, что мошенники обманным путем похитили денежные средства с их банковских счетов. Общий ущерб составил порядка 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что двоим из потерпевших позвонили неизвестные люди и представились сотрудниками службы безопасности банков. Псевдосотрудники сообщили женщинам, что мошенники пытаются снять денежные средства с их счетов, и чтобы не допустить этого, необходимо сообщить все персональные данные и пин-коды, что потерпевшие и сделали. После проведенных манипуляций у 67-летней пенсионерки списали 15.500 рублей, 51-летняя горожанка лишилась 22 тысяч рублей.

В двух других случаях потерпевшим позвонили также якобы сотрудники банков, но сообщили, что на их банковских картах накопились бонусы. Аферисты уверили, что для активации бонусов необходимо сообщить все данные и пин-коды банковских карт. Не осознавая выполняемые манипуляции, 41-летняя горожанка лишилась 16 тысяч рублей, а у второй потерпевшей было списано 6,5 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU