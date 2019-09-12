Жителей Ханты-Мансийска приглашают на тестирование крови

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-12T13:24:08+03:00

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Диагностическая площадка Окружной клинической больницы вновь приглашает 13 сентября жителей Ханты-Мансийска пройти экспресс-тестирование и получить консультацию специалистов на тему болезней кровообращения.

Как сообщили в больнице, во время мероприятия каждый посетитель сможет оперативно проверить уровень глюкозы, холестерина в крови и измерить артериальное давление. А в случае выявления факторов риска – поучить приглашение специалистов центра здоровья на дальнейшее углубленное обследование. Также жителям города будет предложено анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Добавим, всех желающих пройти диагностику по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний будут ждать в холле консультативно-диагностической поликлиники в эту пятницу с 9 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU