Жителей Ханты-Мансийска приглашают на тестирование крови
Диагностическая площадка Окружной клинической больницы вновь приглашает 13 сентября жителей Ханты-Мансийска пройти экспресс-тестирование и получить консультацию специалистов на тему болезней кровообращения.
Как сообщили в больнице, во время мероприятия каждый посетитель сможет оперативно проверить уровень глюкозы, холестерина в крови и измерить артериальное давление. А в случае выявления факторов риска – поучить приглашение специалистов центра здоровья на дальнейшее углубленное обследование. Также жителям города будет предложено анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.
Добавим, всех желающих пройти диагностику по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний будут ждать в холле консультативно-диагностической поликлиники в эту пятницу с 9 до 13.00.
ИСТОЧНИК KP.RU