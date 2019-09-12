2019-09-12T12:31:16+03:00
Общество

Югорские школьники показывают отличные результате в «Школе безопасности»

Новые состязания пройдут в конце сентября
Алена Кульмухаметова
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Югру в лице губернатора Натальи Комаровой благодарят за поддержку детско-юношеского движения «Школа безопасности», а также за внимание к вопросам формирования культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения в целом. Об этом говорится в письме министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В письме говорится, что югорские школьники неизменно показывают отличные результаты на всероссийских соревнованиях «Школа безопасности». Последние состоялись в Москве с 25 июля по 3 августа, где за победу боролись 18 команд из 13 субъектов страны, в том числе, из Югры.

Отметим, что очередной региональный этап «Школы безопасности» состоится с 23 по 28 сентября в лесном массиве около памятника Первооткрывателям Сибири в Ханты-Мансийске. Участие в нем примут победители городских и районных соревнований.

Состязания проводятся в двух возрастных категориях: 12-14 лет и 15-16 лет, в составе каждой команды 9 человек, в том числе руководитель и его заместитель. Спортсменов ждут такие этапы как «полоса препятствий», «комбинированная пожарная эстафета», «комбинированное силовое упражнение», «поисково-спасательные работы», «маршрут выживания», «организация быта в полевых условиях». А также конкурсы «Информационное обеспечение», «Визитная карточка», «Конкурс краеведения» и «Конкурс поваров».

Команда-победитель будет определена суммой мест, занятых ею в отдельных видах соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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