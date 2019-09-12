СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-12T11:54:20+03:00

На трассе под Екатеринбургом в ДТП с лосем попала семья из Югры. Фото из соцсети ВКонтакте

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Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось 11 сентября на трассе «Екатеринбург – Ивдель», где в автомобиль семьи из Югры «влетел» лось.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, из-за выбежавшего на дорогу лося лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Животное погибло на месте. 46-летний водитель «Toyota» и его супруга серьезно не пострадали. Автомобили получили значительные повреждения. Водителю иномарки оказали помощь на месте и отпустили домой. В «ВАЗе» никто не пострадал. На пострадавших в ДТП автоинспекторы составили административный протокол. За погибшего лося им грозит серьезный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU