2019-09-12T11:28:20+03:00
Общество

Сбербанк выступил генеральным партнёром форума «День знаний для предпринимателей»

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Сбербанк выступил генеральным партнёром форума «День знаний для предпринимателей». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Сбербанк выступил генеральным партнёром форума «День знаний для предпринимателей». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Сбербанк выступил генеральным партнёром VII ежегодного федерального бизнес-форума «День знаний для предпринимателей», организованного Тюменским региональным отделением «Деловой России» при поддержке Правительства Тюменской области. Мероприятие на тему «Цифровая трансформация бизнеса» состоялось во дворце культуры «Нефтяник» имени В.И. Муравленко.

Открыли форум губернатор Тюменской области Александр Моор и уполномоченный по защите прав предпринимателей и член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Лариса Невидайло. Также с приветственным словом выступил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. Он отметил, что для Сбербанка работа с малым и микробизнесом является стратегическим направлением. Именно поэтому банк не только оказывает стандартные банковские услуги, но и активно развивает нефинансовые сервисы, а также оказывает поддержку полезным и интересным мероприятиям для предпринимателей.

- Любой предприниматель, будь это новичок или опытный бизнесмен, может получить в Сбербанке полный спектр услуг. В настоящее время наша компания трансформируется, переставая быть классическим провайдером финансовых услуг и переходя к модели глобальной экосистемы. На сегодняшний день экосистема Сбербанка насчитывает более 30 нефинансовых сервисов для малого бизнеса и этот список постоянно дополняется. Сервисы помогают предпринимателям решать большинство насущных вопросов, которые возникают в процессе ведения и развития бизнеса, - прокомментировал Владислав Шиленко.

В рамках галереи партнеров форума и предпринимателей был организован стенд Сбербанка, в ходе которого менеджеры банка консультировали как по банковским, так и нефинансовым сервисам.

По итогу образовательного форума среди присутствующих предпринимателей были разыграны подарки от партнеров и организаторов мероприятия. Один из участников получил доступ к уникальной коллекции новейшей бизнес-литературы из серии «Библиотека Сбербанка».

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