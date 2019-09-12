В Нижневартовске вновь перекрывают дороги на двух улицах
Неудобства горожанам придется терпеть до окончания сезонных ремонтных дорожных работ в Нижневартовске. Городская администрация вновь предупреждает о перекрытии улиц для движения автотранспорта.
Так, по улице Интернациональной (нечетная сторона) с 13 по 20 сентября будет перекрыто движение транспорта на участке дороги в створе улиц Нефтяников и Северной (без перекрытия перекрестков улиц Интернациональной и Нефтяников и улиц Интернациональной – Северной); по проспекту Победы (четная сторона) с 12 по 13 сентября будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением работ на участке дороги от «Дворца Искусств» до улицы Мира.
В случае осадков сроки будут перенесены на количество дней, равное дням с неблагоприятными погодными условиями. Жителям города рекомендуют заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU