2019-09-12T10:53:14+03:00
Общество

В Нижневартовске вновь перекрывают дороги на двух улицах

Ремонтная компания в городе продолжается
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске вновь перекрывают дороги на двух улицах. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске вновь перекрывают дороги на двух улицах. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Неудобства горожанам придется терпеть до окончания сезонных ремонтных дорожных работ в Нижневартовске. Городская администрация вновь предупреждает о перекрытии улиц для движения автотранспорта.

Так, по улице Интернациональной (нечетная сторона) с 13 по 20 сентября будет перекрыто движение транспорта на участке дороги в створе улиц Нефтяников и Северной (без перекрытия перекрестков улиц Интернациональной и Нефтяников и улиц Интернациональной – Северной); по проспекту Победы (четная сторона) с 12 по 13 сентября будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением работ на участке дороги от «Дворца Искусств» до улицы Мира.

В случае осадков сроки будут перенесены на количество дней, равное дням с неблагоприятными погодными условиями. Жителям города рекомендуют заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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