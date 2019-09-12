В минувшие сутки семь пенсионерок из Югры попали на уловки мошенников
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Пенсионерки из Нижневартовска, Нягани и Ханты-Мансийка перевели мошенникам порядка 130 тысяч рублей.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагают различные финансовые услуги.
Так, жительница города Нижневартовска 1978 лишилась порядка 10 тысяч рублей поверив, что звонит представитель банка.
В окружной столице югорчанин был уверен, что ему звонит сотрудник ООО «Автотрейд Маркета». Потерпевший решил приобрести двигатель и перевёл свои сбережения в сумме 53 тысяч рублей на банковскую карту злоумышленника.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU