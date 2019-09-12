2019-09-12T09:50:44+03:00
Происшествия

В минувшие сутки семь пенсионерок из Югры попали на уловки мошенников

Женщины поверили «сотрудникам банка»
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки семь пенсионерок из Югры попали на уловки мошенников. Фото с сайта pixabay.comВ минувшие сутки семь пенсионерок из Югры попали на уловки мошенников. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Пенсионерки из Нижневартовска, Нягани и Ханты-Мансийка перевели мошенникам порядка 130 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагают различные финансовые услуги.

Так, жительница города Нижневартовска 1978 лишилась порядка 10 тысяч рублей поверив, что звонит представитель банка.

В окружной столице югорчанин был уверен, что ему звонит сотрудник ООО «Автотрейд Маркета». Потерпевший решил приобрести двигатель и перевёл свои сбережения в сумме 53 тысяч рублей на банковскую карту злоумышленника.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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