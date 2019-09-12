В районе СУ-967 города Ханты-Мансийск построят школу

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-12T09:26:12+03:00

Востребованность в учреждении появится к 2024 году

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Разрастающиеся микрорайоны окружной столицы требуют увеличения количества школ и детских садов. Строительство учреждений в Ханты-Мансийске ведется в соответствии с утвержденным графиком.

По данным администрации города, согласно плана ввода жилья в районе СУ-967 востребованность жителями района в школе возникнет к 2024 году, и государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» предусматривает ввод объекта в этот период.

Ранее жители этого района Ханты-Мансийска обращались в адрес главы города, в том числе через социальные сети, с просьбой рассмотреть возможность строительства и школы.

Как рассказала и.о. главы города Наталья Дунаевская, поскольку запрос от жителей Ханты-Мансийска, проживающих в районе СУ-967 на строительство объекта образования есть уже сейчас, мы рассматриваем возможность переноса сроков строительства на более ранние. В настоящее время уже сформирован земельный участок, подготовлена необходимая инженерная инфраструктура для объекта образования.

Добавим, что в настоящее время в районе СУ-967 строится детский сад на 300 мест, который будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU