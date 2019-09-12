В Нефтеюганском районе на трассе насмерть сбит пешеход

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-12T08:27:38+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Нефтеюганском районе. Глубокой ночью на трассе оказался пешеход – водитель его не заметил.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 12 сентября в 01:10 на 40 км автодороги «г. Нефтеюганск – г. Сургут» в Нефтеюганском районе 46-летний водитель, , управляя автомобилем «Кароса», сбил неизвестного мужчину, который находился на проезжей части попутного направления вне населенного пункта без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 8 получили ранения. Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU