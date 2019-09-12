СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-12T08:02:53+03:00

В Югре на реке Северная Сосьва задержана банда браконьеров. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Они нанесли ущерб государству в 20 миллионов рублей [видео]

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Полицейские Березовского района задержали пятерых рыбаков по подозрению в незаконной добыче рыбы во время нереста.

По словам представителя МВД России Ирины Волк, пятеро местных жителей с помощью невода на 152 километре реки Северная Сосьва выловили около 5 тонн рыбы различных видов. Предварительный ущерб оценивается почти в 20 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны в поселке Игрим. Один из них заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Во время обысков по местам проживания фигурантов полицейскими изъяты орудия лова и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.

Кроме того, один из задержанных может быть причастен к совершению двух аналогичных преступлений на территории региона. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/731594" frameborder="0"></iframe> В Югре задержаны браконьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU