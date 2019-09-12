В Югре на реке Северная Сосьва задержана банда браконьеров
Полицейские Березовского района задержали пятерых рыбаков по подозрению в незаконной добыче рыбы во время нереста.
По словам представителя МВД России Ирины Волк, пятеро местных жителей с помощью невода на 152 километре реки Северная Сосьва выловили около 5 тонн рыбы различных видов. Предварительный ущерб оценивается почти в 20 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны в поселке Игрим. Один из них заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Во время обысков по местам проживания фигурантов полицейскими изъяты орудия лова и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.
Кроме того, один из задержанных может быть причастен к совершению двух аналогичных преступлений на территории региона. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
В Югре задержаны браконьеры.
ИСТОЧНИК KP.RU