Погода в Югре 12 сентября: пасмурно и дожди
В четверг 12 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+16 градусов, по востоку +5,+10 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+13 градусов.
В Сургуте облаянная погода, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, северный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.
В Нижневартовске облачная без осадков погода. Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU