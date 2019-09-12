2019-09-12T07:13:58+03:00
Общество

Погода в Югре 12 сентября: пасмурно и дожди

Местами по округу сильный ветер
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 12 сентября: пасмурно и дождиПогода в Югре 12 сентября: пасмурно и дождиФото: Татьяна Коркина
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В четверг 12 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+16 градусов, по востоку +5,+10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+13 градусов.

В Сургуте облаянная погода, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, северный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

В Нижневартовске облачная без осадков погода. Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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