В Сургуте ждет суда за кражу денег из банкомата житель Башкирии

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-11T15:16:15+03:00

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Заявление о краже денег в дежурную часть Сургутского отделения полиции на транспорте в июне 2019 года.

Полицейским 66-летний житель Республики Чувашия рассказал, что 9 мая текущего года он снимал в банкомате, расположенном на железнодорожном вокзале станции Нижневартовск 11 000 рублей. Однако пенсионер забыл их забрать из лотка, через несколько минут вернулся, но денег уже не было.

Сотрудники транспортной полиции посмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенном в вокзальном комплексе города Нижневартовска, а также камер организации – собственника банкомата. В результате подозреваемый в хищении денег был установлен и задержан. Им оказался 32-летний уроженец Республики Башкортостан.

Подозреваемый признался, что в тот день возвращался с вахты домой и ожидал прибытие поезда на вокзале. Перед отправлением поезда решил снять денег в дорогу и подошел к банкомату. Ожидая своей очереди, заметил, как стоящий перед ним пенсионер внезапно ушел, забыв их забрать. Вахтовик забрал деньги себе.

В ходе расследования вина подозреваемого была полностью доказана, все материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU