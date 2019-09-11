СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-11T15:01:28+03:00

Жители Когалыма четыре часа задавали вопросы губернатору. Фото с сайта правительства Югры

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Губернатор Наталья Комарова во время рабочей поездки в Когалым провела с жителями города встречу.

Участие в ней приняли жители города, представители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

По данным пресс-службы правительства Югры, встреча продлилась почти четыре часа. Обращения жителей Когалыма касались ремонта детской поликлиники, зарплат врачей, предоставления льгот многодетным и малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами, получения грантов НКО, ремонта дорог, строительства новых социальных объектов, волонтерства и много другого. На все вопросы заявители получали ответ от губернатора, директоров профильных департаментов или главы города. Многие решения взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU