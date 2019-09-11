СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-11T11:53:41+03:00

В Ханты-Мансийске пенсионер застрелил мужчину за замечание, что он натоптал. Фото с сайта pixabay.com

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Пенсионер пришел забрать жену от знакомых, прошел по чистому полу в обуви, поссорился с хозяином квартиры, а после вернулся с ружьем и застрелил обидчика.

По данным следственного комитета Югры, по подозрению в совершении убийства задержан 66-летний житель Ханты-Мансийска.

Согласно материалам дела, вечером 10 сентября 2019 года подозреваемый, находясь возле дома 92 по улице Парковой из ружья выстрелил в 49-летнего мужчину, с которым у него произошел конфликт по малозначительному поводу.

Ссора произошла за несколько минут до убийства, сожительница подозреваемого находилась в гостях у знакомой семейной пары. Вечером за женщиной приехал ее сожитель, чтобы забрать домой. Хозяин квартиры сделал замечание гостю, который прошел в дом в обуви, после чего между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый уехал, но через некоторое время вернулся с оружием и выстрелил в потерпевшего. С места преступления мужчина скрылся на автомобиле, но через некоторое время был задержан сотрудниками Росгвардии.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU