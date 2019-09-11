СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-11T08:46:09+03:00

Югра вошла в топ-5 субъектов России с наилучшей ситуацией на рынке труда. Фото с сайта pixabay.com

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Ханты-Мансийский автономный округ вошел в пятерку субъектов Российской Федерации с наилучшей ситуацией на рынке труда. Об этом сообщает информационное агенство «РИА-новости».

Проанализировав девять показателей за 2018 год, в числе которых — уровень оплаты труда, условия работы, занятость и емкость рынка, эксперты отдали округу 4-е место. Индекс рынка труда — 78 баллов. Это на четыре балла больше, чем в 2017 году. Югру опередила Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкает пятерку республика Татарстан.

Добавим, что соседние регионы: Тюменская область и Ямал попали в двадцатку — на 6-е и 15-е место соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU