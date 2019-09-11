2019-09-11T08:46:09+03:00
Общество

Югра вошла в топ-5 субъектов России с наилучшей ситуацией на рынке труда

Брались показатели за прошлый год
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югра вошла в топ-5 субъектов России с наилучшей ситуацией на рынке труда. Фото с сайта pixabay.comЮгра вошла в топ-5 субъектов России с наилучшей ситуацией на рынке труда. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в пятерку субъектов Российской Федерации с наилучшей ситуацией на рынке труда. Об этом сообщает информационное агенство «РИА-новости».

Проанализировав девять показателей за 2018 год, в числе которых — уровень оплаты труда, условия работы, занятость и емкость рынка, эксперты отдали округу 4-е место. Индекс рынка труда — 78 баллов. Это на четыре балла больше, чем в 2017 году. Югру опередила Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкает пятерку республика Татарстан.

Добавим, что соседние регионы: Тюменская область и Ямал попали в двадцатку — на 6-е и 15-е место соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте врачи областной больницы начала выезжать на дом неизлечимо больным детям
Молодого жителя Когалыма судят за уклонение от военной службы
В Ханты-Мансийске на ярмарке «Дары осени» продукцию предложат 50 товаропроизводителей
В Югре за пьяный дебош осужден бывший адвокат
В Ханты-Мансийске стартовал отопительный сезон
В Мегионе гость одним ударом ножа убил хозяина квартиры
В Урае на детской площадке насмерть разбился водитель «Лексуса»
В Сургуте подросток угрожал родителям пистолетом, чтобы не идти в школу
Лесной пожарный из Югры вошел в тройку призеров всероссийского конкурса
Погода в Югре 11 сентября: пасмурно и холодно
В Когалыме начато строительство регионального центра спортивной подготовки
Житель Нефтеюганска получил срок за пьяную езду
В Югре стартовал кубок мира по шахматам
Две тонны металла с железной дороги украл сургутянин
На улицах Сургута дорожники рисуют «зебру»
В Сургуте сотрудникам организации задолжали зарплату на 2,5 миллиона рублей
Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет символ: на кону 365 дней лета
В Ханты-Мансийске цена на хлеб выросла на 10 процентов
Югорчане могут узнать о современном подходе к диагностике и лечению рака
Сургутянин перевел миллион рублей лже-риелтору
В Нижневартовске состоится «Кросс Наций»
Две квартирные кражи раскрыты в Югре в минувшие сутки
В минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 3 человека
Югорчанин увидел в лесу медведя и сбежал, оставив там женщину
Погода в Югре 10 сентября: дожди и сильный ветер