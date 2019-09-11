В Урае на детской площадке насмерть разбился водитель «Лексуса»

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-11T08:00:24+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Урай. Водитель внедорожника «вылетел» с дороги и врезался в ограждение за которым нахолась детская площадка. Водитель погиб на месте.

По данным госавтоинспеции, ДТП произошло 10 сентября в 12:45 в городе Урай на перекрестке улиц Космонавтов – Узбекистанская. 57-летний водитель на автомобиле «Лексус» не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 7 – получили ранения, в том числе 3 несовершеннолетних. Задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU