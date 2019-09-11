СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-11T07:35:31+03:00

В Сургуте подросток угрожал родителям пистолетом, чтобы не идти в школу. Фото с сайта pixabay.com

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Инцидент произошел 10 сентября в одном из домов на улице Энергетиков в Сургуте. 16-летний подросток угрожал пневматическим пистолетом родителям, которые заставляли его идти в школу.

В полиции Сургута данный факт подтвердили, заявив, что от родителей поступило заявление по поводу того, что их сын угрожал им оружием. Пистолет парень нашел на улице. На удачу взрослых, оружие оказалось нерабочим. Конфликт между родителями и подростком произошел из-за нежелания мальчика идти в школу.

Полицейские прибыли на место происшествия, но школьник скрылся. Его удалось разыскать и провести с ним профилактическую беседу. Пистолет изъят.

Известно также, что подросток состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Его диагноз врачи держат в тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU