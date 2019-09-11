Лесной пожарный из Югры вошел в тройку призеров всероссийского конкурса
Парашютист-пожарный Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Евгений Гайдаенко занял 3 место во всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный России – 2019», который проходил в Московской области. Ему 30 лет, в авиалесоохране Югры он работает 6 лет.
По данным пресс-службы правительства Югры, на его счету сотни потушенных пожаров в Ханты-Мансийском районе, помощь в спасении лесов Ямала, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. За время работы в структуре Ханты-Мансийской авиабазы Евгений Гайдаенко совершил 66 прыжков с парашютом с самолета Ан-2 и 92 спуска со спусковым устройством с вертолета Ми-8.
Самым сложным испытанием стала лесопожарная полоса препятствий. Здесь конкурсанты демонстрировали не только силу и выносливость, и умение работать со специальным оборудованием. На лесопожарной полосе препятствий проверялись умения преодолевать буреломы и заболоченную местность, что часто приходится делать лесным пожарным в реальной обстановке. Проверялось умение работать с ручным инструментом: тушить огонь под корнями деревьев, в каменистых россыпях, в толще мха, разбирать лесные завалы. Основными помощниками являются ранцевый лесной огнетушитель, который в наполненном состоянии весит около 20 кг, и бензопила.
В профессиональном состязании приняли участие представители лесных пожарных служб из 23 регионов России и федеральной авиалесоохраны. Впервые участие в конкурсе приняли представители лесного хозяйства Республики Беларусь. В качестве наблюдателей - представители Китая.
В текущем году лесные пожарные службы потушили в лесном фонде Российской Федерации более 9,7 тысячи лесных пожаров на площади около 2 млн га. Не допущено ни одного случая перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.
ИСТОЧНИК KP.RU