СЕГОДНЯ 06:41 2019-09-11T06:41:32+03:00

Погода в Югре 11 сентября: пасмурно и холодно Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В среду 11 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой, по восточным районам умеренный дождь. Утром слабый туман. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10,+15 градусов, по востоку+4,+9 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+13 градусов.

В Сургуте облачная погода и без осадков. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +7 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и без осадков. Ветер северный, северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU