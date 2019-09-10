СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-10T14:54:04+03:00

В Югре стартовал кубок мира по шахматам. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В центре искусств для одаренных детей Севера Ханты-Мансийска 9 сентября состоялась церемония открытия Кубка мира по шахматам 2019 года.

Напомним, Кубок мира ФИДЕ будет проходить с 9 сентября по 4 октября в окружном центре. Всего в нем примут участие 128 шахматистов из 47 стран,которые сыграют 7 кругов по нокаут-системе.

Состязания проходят в Югорской шахматной академии. Победителям будут вручены ценные призы, а также специально сделанный для этих соревнований кубок. Основа его состоит из минералов, использовались натуральные уральские камни – кахолонг, долерит.

Полгода назад Международная федерация шахмат приняла решение, что не менее четверти всех официальных лиц турнира должны составлять женщины. Турнир в Ханты-Мансийске станет первым, на котором это правило будет работать.

ИСТОЧНИК KP.RU