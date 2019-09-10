2019-09-10T13:22:02+03:00
Общество

На улицах Сургута дорожники рисуют «зебру»

Краску наносят на тех улицах, где она стерлась
Алена Кульмухаметова
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На улицах Сургута дорожники рисуют «зебру». Фото с сайта администрации города СургутНа улицах Сургута дорожники рисуют «зебру». Фото с сайта администрации города Сургут
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Обновление дорожной разметки идет в Сургуте. Краску повторно наносят на тех улицах, где она стерлась. Для создания "зебр" возле детских садов и школ используют холодный пластик.

Как сообщили в администрации города Сургут, срок эксплуатации разметки, нанесенной краской, составляет всего три месяца и зависит от множества факторов: состояния дорожных линий, интенсивности движения и даже погоды. Холодный пластик более долговечен, поэтому в администрации города планируют в будущем использовать пластичные материалы для нанесения дорожной разметки на всех пешеходных переходах.

Добавим, что в Сургуте почти все пешеходные переходы соответствуют всем нормам безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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