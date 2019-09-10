СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-10T12:45:04+03:00

В Сургуте сотрудникам организации задолжали зарплату на 2,5 миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура продолжает проверку соблюдений законодательства по оплате труда.

Так, прокуратурой Сургута установлено, что на одном из предприятий имеется задолженность по окончательному расчету при увольнении 31 работника в размере 2,5 млн. рублей.

Для восстановления трудовых прав граждан прокурор района направил в суд заявления о принудительном взыскании с работодателя начисленной, но не выплаченной заработной платы.

Также прокурор на имя руководителя юридического лица внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В результате принятых прокуратурой города мер задолженность по заработной плате погашена в полном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU