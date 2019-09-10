2019-09-10T11:55:59+03:00
Общество

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет символ: на кону 365 дней лета

Алена Кульмухаметова
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Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет символ: на кону 365 дней летаТюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет символ: на кону 365 дней лета
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Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет свой символ и объявляет конкурс рисунков, в котором могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Главный приз – 365 дней лета, а именно годовой абонемент на безлимитное посещение аквапарка.

«Люди посещают наш комплекс, чтобы получить заряд позитивных эмоций, отвлечься от работы и учебы, вернуться в детство. Мы хотим, чтобы у тюменского аквапарка появился свой символ, который ассоциировался бы у наших гостей с отдыхом и позитивом», – рассказала генеральный директор комплекса «ЛетоЛето» Ирина Васильева.

Символом аквапарка может стать веселый персонаж

Символом аквапарка может стать веселый персонаж

Символом аквапарка может стать реальный или вымышленный добрый, веселый персонаж, который любит отдыхать и купаться. Свои работы участники могут присылать до 30 сентября 2019 г. С 1 октября стартует народное голосование, победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» получит полугодовой абонемент на посещение аквапарка.

Абсолютного победителя выберет независимое жюри конкурса. Счастливчик сможет купаться и отдыхать в тюменском аквапарке 365 дней. Церемония награждения состоится в период осенних каникул.

Информационными партнерами проекта выступают городской информационный портал «Мегатюмень», радио DFM Тюмень. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

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