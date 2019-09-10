СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-10T11:25:19+03:00

В Ханты-Мансийске цена на хлеб выросла на 10 процентов. Фото с сайта администрации город Ханты-Мансийск

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По данным ежемесячного мониторинга минимальных и максимальных цен в Ханты-Мансийске стоимость белого хлеба из пшеничной муки за 1 кг составляет 63,35 рублей, а черного ржаного – 62,42 за килограмм готовой продукции.

Такие данные приводит администрация города. Так, батон хлеба для покупателей, соответственно составит от 30 до 46 рублей. С начала года рост цен на хлеб белый из пшеничной муки составил 10,35 процентов, а на черный ржаной и ржано-пшеничный – 5,1 процентов по причине небольшого роста закупочных цен на сырье.

По словам начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Ирины Ульяновой, в Ханты-Мансийске на сегодняшний день насчитывается более 20 производителей хлебобулочных изделий. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает от 10 до 102 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, которые реализуются в продовольственных магазинах, в том числе в магазинах федеральных сетей, детских дошкольных учреждениях, школах, предприятиях социальной сферы.

Помимо основных традиционных сортов хлеба, которые пользуются массовым спросом и занимают доминирующее положение на рынке хлебобулочных изделий, предприятия используют в своем производстве пищевые отруби, различные зерновые смеси, хлеб, обогащенный витаминами и микронутриентами «Деликатесный», «С отрубями», «8 злаков», «Русь», батон «Фитнес», «Янтарный», «Гречишный», «Овсяный» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU