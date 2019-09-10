Сургутянин перевел миллион рублей лже-риелтору
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано восемь дистанционных преступлений. Жители Нягани, Ханты-Мансийска, Сургута, Лангепаса, Советского и Сургутского районов перевели мошенникам более 1,3 миллиона рублей.
По данным УМВд по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан в социальных сетях и в Интернет-магазинах.
Так, 65-летний житель Сургута лишился порядка 200 тысяч рублей, желая продать дачу на сайте бесплатных объявлений.
В Сургутском районе 42-летний местный житель перевел один миллион рублей неизвестному, который предложил оказать риэлтерские услуги.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU