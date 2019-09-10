СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-10T09:38:10+03:00

В Нижневартовске состоится «Кросс Наций». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске 21 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс нации». Как сообщает администрация города Нижневартовск.

Открытие мероприятия запланировано в 10 часов 45 минут на стадионе имени Беляева «Центральный». В 11 часов – начало забегов.

Соревнования пройдут среди трех возрастных групп и по разным дистанциям: масс-старт, дистанция – 500 м, масс-старт, дистанция – 1000 м, масс-старт, дистанция – 2000 м.

В этот же день в 11 часов 30 минут на старт выйдут все желающие, чтобы померяться силами в массовом забеге на дистанции 2 500 метров. Соревнования также пройдут среди учащихся образовательных учреждений.

Принять участие приглашают всех. Для этого необходимо получить допуск (медицинская справка).

ИСТОЧНИК KP.RU