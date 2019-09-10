СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-10T09:01:45+03:00

Две квартирные кражи раскрыты в Югре в минувшие сутки Фото: Татьяна Коркина

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Югорскими полицейскими за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированные преступления, в числе которых две кражи.

Так, в Нижневартовском районе 15-летний подросток похитил золотые изделия, находясь в одном их домов поселка Новоаганск по улице Мелик-Карамова. Общая стоимость похищенных украшений составила 70 тысяч рублей.

В Нягани 38-летний мужчина, находясь в квартире пострадавшей по улице Заречная, похитил из кошелька шесть тысяч рублей. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 22, из них: один случай мошенничества, восемь краж и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU