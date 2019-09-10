СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-10T08:23:03+03:00

В минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 3 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Водитель легковушки не соблюдал дистанцию и въехал во впереди идущий грузовик. Столкновение произошло в Ханты-Мансийском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 08:20 на 928 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в Ханты-Мансийском районе 37-летний водитель за рулем «Лада Ларгус» не выдержал дистанцию до двигающегося впереди грузовика «Урал» и столкнулся с ним. От удара автомобиль «Лада Ларгус» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Газелью». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил телесные повреждения.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения. Задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU