Югорчан увидел в лесу медведя и сбежал, оставив там женщину

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-10T09:27:54+03:00

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Пара жителей Югры, мужчина и женщина, отправилась в лес по грибы недалеко от Нягани. Страх при виде медведя настолько сковал жителя Югры, что он убежал, оставив там женщину. Но после позвонил спасателям, заявив, что югорчанке может угрожать опасность.

По информации «Центроспас-Югории», инцидент произошел 6 сентября. К ним поступило сообщение от мужчины, что на первом км автодороги «Нягань-Талинка» он увидел медведя. Как сообщают спасатели югорчанин успел убежать, но в лесу осталась 55-летняя женщина. На место немедленно был отправлен поисковой отряд. Спасатели обследовали лес и обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи она не нуждалась.

ИСТОЧНИК KP.RU