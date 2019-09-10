2019-09-10T07:13:16+03:00
Общество

Погода в Югре 10 сентября: дожди и сильный ветер

Утром округ окутывает туман
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 10 сентября: дожди и сильный ветерПогода в Югре 10 сентября: дожди и сильный ветерФото: Татьяна Коркина
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Во вторник 10 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидается дождь. Утром слабый туман. Ветер северный 7 - 12 метров в секунду, местами порывы 13 - 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8,+13 градусов, на западе округа +14,+19 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+13 градусов.

В Сургуте с утра ясная погода. К обеду набегут облака, вечером ожидается дождь. Ветер западный, юго-западный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +7, +10 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и дождь. Ветер северный, северо-западный, западный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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