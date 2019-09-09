2019-09-09T16:25:57+03:00
Происшествия

Житель Мегиона перевел мошенникам 210 тысяч рублей, чтобы стать брокером

Об обмане он понял не сразу
Алена Кульмухаметова
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Житель Мегиона перевел мошенникам 210 тысяч рублей, чтобы стать брокеромЖитель Мегиона перевел мошенникам 210 тысяч рублей, чтобы стать брокеромФото: Татьяна Коркина
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В полицию Мегиона обратился 59-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные обманом похитили у него все сбережения на общую сумму 210 000 рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в начале лета 2019 года ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который предложил ему принять участие в торгах на валютной бирже. После уговоров югорчанин согласился.

Он сообщил номера своей дебетовой и кредитной карт, чтобы вложить деньги в финансовую пирамиду. Слушая советы неизвестного, мужчина перевел на счет предполагаемой биржи 60 тысяч рублей со своего дебетового счета и 150 тысяч рублей со своей кредитной карты. Спустя три месяца дохода от этого бизнеса мегионец так и не получил, как и возврата вложенных средств. Осознав, что он стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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