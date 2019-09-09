2019-09-09T16:19:00+03:00
Происшествия

В Сургуте бывшая сотрудница Росеестра получила срок за взятки

Наказание ей отсрочили из-за ребенка
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте бывшая сотрудница Росеестра получила срок за взятки. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Сургуте бывшая сотрудница Росеестра получила срок за взятки. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Взяток на 2,5 миллиона рублей набрала бывшая сотрудница Росреестра из Сургута. Женщина признана виновной в совершении 24 преступлений.

По данным следственного комитета Югры, в разные периоды 2016-2018 г.г. подсудимая, а также ее коллега, работавшие в Сургутском отделе Росреестра, систематически получали взятки за скорость принятия документов, сроков проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в пользу третьих лиц. Взяткодателеми были индивидуальные предприниматели и риелторы, Сургута и Сургутского района. Сумма полученных в качестве взяток денег составила более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 250 тысяч рублей. По решению суда исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Кроме этого уже осужден один из взяткодателей. Он признан виновным в передаче взяток и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении второй сотрудницы Сургутского отдела Росреестра, остальных взяткодателей и посредников в передаче взяток в настоящее время находятся на судебном рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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