Сбербанк подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-09T16:04:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сбербанк в Тюмени подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт». Теперь клубную карту для занятий спортом клиенты могут оплатить по ссылке, выставленной спортивным клубом.

- Развитие удаленных способов оплаты услуг открывает большие возможности перед корпоративными клиентами банка. Предприниматели могут выставлять счета покупателям, используя самые распространенные мобильные мессенджеры. Это происходит максимально быстро, и что самое главное – просто для всех участников процесса купли-продажи, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Инструмент генерации ссылок-счетов доступен клиентам Сбербанка бесплатно на основании договора по предоставлению услуги интернет-эквайринга. Для использования сервиса продавцу товара или услуги на странице эквайринга необходимо ввести данные клиента, указать название услуги, стоимость, загрузить скан печати, подпись и сгенерировать ссылку. Полученная ссылка мгновенно отправляется клиентам для самостоятельной оплаты, после проведения которой плательщик получает электронный чек.

Заполнить заявку на подключение услуги интернет-эквайринга, а также ознакомиться с подробной информацией о продукте можно на сайте www.sberbank.ru или по телефону 88003500123.