2019-09-09T14:59:16+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске появился угрожающий должникам автомобиль

Идея с надписью на автомобиле будет мотивировать горожан вовремя оплачивать услуги водоснабжения
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске появился угрожающий должникам автомобиль. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске появился угрожающий должникам автомобиль. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Специальную машину с надписью «Едем отключать должников за воду» выпустило на улицы муниципальное предприятие «Водоканал» в окружной столице.

Как сообщили в водоканале, на ней коммунальщики, в числе прочего, едут к должникам, которые не платят за воду и канализацию. Предупреждение призвано напоминать хантымансийцам о том, что платить за коммунальные услуги нужно вовремя, чтобы не лишиться водоснабжения.

По словам директора Водоканала Николая Молчанова, с надписью на автомобиле будет мотивировать горожан вовремя оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, и к крайним мерам, к примеру, таким как отключение от водоснабжения, прибегать не придется.

Всего в 2019 году 169 должников – физических и юридических лиц – были отключены от подачи услуг водоснабжения и водоотведения. На официальном сайте предприятия регулярно обновляется список адресов нерадивых граждан, по которым вынесены судебные приказы за услуги водоснабжения и водоотведения. Также в него включены должники, своевременно не заплатившие управляющей компании за коммунальные услуги. Сейчас в этом списке указано 1614 адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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