В Югре более тысячи заключенных желают работать

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-09T14:39:54+03:00

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Рабочие места необходимо заключенным югорских колоний. Об этом заявили на «круглом столе» с чиновниками и предпринимателями сотрудники УФСИН по ХМАО-Югре.

По информации ведомства, в Ханты-Мансийском автономном округе числится более 1800 осужденных, две трети которых желают работать. Пока мечта о работе исполнилась только у 142 заключенных. К примеру, пять осужденных работают на сортировке мусора. Кроме того подопечные югорских колоний выполняют производственные работы: столярные, плотницкие, швейные и другие.

Производственные мощности исправительных учреждений позволяют расширить возможности новых предприятий. Сейчас на базе производственных центров колоний организовано производство текстильных и трикотажных изделий, спецодежды, постельного белья. Переработка древесины, изготовление пиломатериалов, кованых изделий также возможны силами мастеров.

Отметим, что в исправительные учреждения Югры приобретено производственное оборудование на сумму более 16 миллионов рублей, включая автомобильный кран, швейные, шлифовальные машины, сварочные аппараты, слесарные верстаки. Все это создает мощную базу для организации как массового производства промышленной продукции, мебели, текстиля, так и для создания штучных товаров по эскизам заказчика.

Создать новые рабочие места в колониях могут предприниматели и власти при совместной работе с УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU