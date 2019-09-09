2019-09-09T14:00:12+03:00
Общество

Жителя Лангепаса судят за нечаянное убийство и покушение на мелкие кражи

Мужчина ждет вынесение приговора суда, находясь под стражей
Алена Кульмухаметова
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Жителя Лангепаса судят за нечаянное убийство и покушение на мелкие кражи. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЖителя Лангепаса судят за нечаянное убийство и покушение на мелкие кражи. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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«Хронический» преступник из Лангепаса ожидает вынесение приговора. Мужчина обвиняется по двум статьям уголовного кодекса.

Как сообщили в следственном комитете Югры, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Лангепас, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и покушении на мелкие кражи.

Нетрезвый югорчанин напал на незнакомого мужчину и жестоко избил его. Поводом стала небольшая перепалка. От полученных травм головы незнакомец скончался на месте преступления.

За месяц до совершения особо тяжкого преступления, обвиняемый дважды пытался украсть продукты питания и алкоголь из магазинов, но в двух случаях работники магазинов смогли его заметить.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый решением суда заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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