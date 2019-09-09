Жителя Лангепаса судят за нечаянное убийство и покушение на мелкие кражи
«Хронический» преступник из Лангепаса ожидает вынесение приговора. Мужчина обвиняется по двум статьям уголовного кодекса.
Как сообщили в следственном комитете Югры, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Лангепас, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и покушении на мелкие кражи.
Нетрезвый югорчанин напал на незнакомого мужчину и жестоко избил его. Поводом стала небольшая перепалка. От полученных травм головы незнакомец скончался на месте преступления.
За месяц до совершения особо тяжкого преступления, обвиняемый дважды пытался украсть продукты питания и алкоголь из магазинов, но в двух случаях работники магазинов смогли его заметить.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый решением суда заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU