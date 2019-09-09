СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-09T13:42:36+03:00

Тюменцы выиграли в экстремальном забеге в Ханты-Мансийске. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Впервые 7 сентября в Ханты-Мансийске прошло массовое экстремальное соревнование «Дело храбрых». В нем приняли участие 480 человек.

По информации администрации города Ханты-Мансийск, местом проведения забега стала территория в 200 тысяч квадратных метров за гостиницей «Олимпийская».

На пути команд встречали 26 преград, которые растянулись на четыре километра с элементами общевойсковой полосы препятствий и участки пересеченной местности, водоемы и ограждения, бастионы и этапы с весами.

Команда администрации города также присоединилась к участию в забеге.

Победителем оказалась команда «Больные бегом» из Тюмени. Они получили главный денежный приз. Второе место у команды «Твист» из Югорска, третье у «Бизонов» из Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU