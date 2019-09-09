СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-09T13:05:45+03:00

В сентябре в Югре выпадет первый снег. Фото с сайта pixabay.com

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Первый осенний месяц в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается теплым. По прогнозам синоптиков первого снега можно ждать только в конце месяца.

По данным центра Обь-Иртышского гидрометеоцентра, сильных холодов югорчанам ждать не стоит. Средняя месячная температура воздуха ожидается + 7,+9 градусов, что около нормы, по северо-западу округа выше нормы на 1 градус.

В первой декаде преобладающая температура воздуха ночью + 4,+9 градусов, днем +11,+16 градусов, местами до + 21 градуса, во второй и третьей декадах колебания температура воздуха ночью от +5,+10 градусов до 0,+ 5 градусов, днем преобладающая температура + 8,+13 градусов.

Дожди различной интенсивности предполагаются в большинстве дней первой и третьей декад, и отдельные дни второй декады, а в конце месяца возможен мокрый снег.

Гидрологическая обстановка в сентябре будет характеризоваться дальнейшим осушением пойм рек и понижением уровней воды на реках округа.

ИСТОЧНИК KP.RU