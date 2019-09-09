2019-09-09T12:35:37+03:00
Происшествия

Житель Ханты-Мансийска забил камнем по голове мужчину, а после поджег тело и сбежал

Убийство произошло в выходные
Алена Кульмухаметова
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Житель Ханты-Мансийска забил камнем по голове мужчину, а после поджег тело и сбежалЖитель Ханты-Мансийска забил камнем по голове мужчину, а после поджег тело и сбежалФото: Татьяна Коркина
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Шокирующее и жестокое убийство произошло в субботу в районе дома 18 по улице Свободы в Ханты-Мансийске. Молодой человек насмерть забил знакомого камнем.

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвинение предъявлено 29-летнему жителю Ханты-Мансийска.

По информации следственного комитета Югры, вечером 7 сентября 2019 года обвиняемый, находясь на улице во время ссоры с 57-летним знакомым, забил его камнем по голове. Мужчина скончался на месте преступления, а обвиняемый для сокрытия следов убийства поджег тело и скрылся.

По горячим следам злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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