9 Сент. 11:50 2019-09-09T11:50:07+03:00

В Нижневартовске вновь перекрыли для движения улицу Интернациональную. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Очередное перекрытие улицы Интернациональная происходит в Нижневартовске. По данным городской администрации, в связи с проведением ремонтной кампании продолжается работа по нечетной стороне улицы.

Уже с 7 сентября с 9 до 20 часов перекрыто движение транспорта на участке дороги в створе улиц Пермской-Чапаева с перекрытием перекрестка улиц Интернациональной-Чапаева.

С 6-10 сентября с 9 до 20 часов будет перекрыто движение транспорта на участке дороги в створе улиц Чапаева-Дзержинского с перекрытием перекрестка улиц Интернациональной-Дзержинского, а с 10 по 12 сентября с 9 до 00 часов будет перекрыто движение на участке дороги в створе улиц Дзержинского-Нефтяников с перекрытием перекрестка улиц Интернациональной-Нефтяников.

В случае осадков сроки будут перенесены на количество дней, равное дням с неблагоприятными погодными условиями. Жителям рекомендуют заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU