9 Сент. 09:59 2019-09-09T09:59:55+03:00

Сургутянина за распространение наркотиков приговорили к 6,6 годам тюрьмы. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

При нем обнаружена крупная партия запрещенных веществ

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Когалымский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего жителя Сургута. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, молодой человек, сговорившись со своим братом, в ноябре 2018 года купил синтетические наркотики массой 96,82 грамма.

Далее он расфасовал их на более мелкие партии и попытался сбыть через «тайники-закладки» на территории городов Когалым, Нефтеюганск и Сургут.

Злоумышленник в Когалыме был задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU