2019-09-09T09:36:25+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске начата борьба с «экохамами»

Владельцы автомобилей, которые блокируют проезды к мусоркам, прославятся
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске начата борьба с «экохамами». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске начата борьба с «экохамами». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Водители, которые блокируют подъезд спецтехники к контейнерам для сбора твердых коммунальных отходов, станут «героями» новой рубрики в социальных сетях #экохам. Об этом сообщает региональный оператор «Югра-Экология».

На официальных аккаунтах регионального оператора АО «Югра-Экология»: Одноклассники, ВКонтакте, Facebook будет оперативно размещаться информация – фото и адрес – о площадках, с которых вывоз отходов невозможен по независящим от компании причинам.

Припаркованные возле контейнерных площадок машины блокируют подъезд спецтехники. Из-за этого нарушается график вывоза отходов.

Действующими правилами дорожного движения не предусмотрено наказание, напрямую касающееся некорректной парковки у контейнерной площадки. Однако и сейчас существуют меры административного воздействия, которые могут применяться к автомобилистам.

Цель рубрики #экохам - привлечение внимания жителей к этому аспекту работы спецтехники, чтобы автолюбители в дальнейшем не загораживали контейнерные площадки и не мешали проезду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские Сургута сожгли в печи 17 килограммов наркотиков
Горожане собрали деньги на восстановление уничтоженной коммунальщиками «Вартовчанки»
В Ханты-Мансийске пенсионер застрелил мужчину за замечание, что он натоптал
В Сургуте врачи областной больницы начала выезжать на дом неизлечимо больным детям
Молодого жителя Когалыма судят за уклонение от военной службы
В Ханты-Мансийске на ярмарке «Дары осени» продукцию предложат 50 товаропроизводителей
В Югре за пьяный дебош осужден бывший адвокат
В Ханты-Мансийске стартовал отопительный сезон
В Мегионе гость одним ударом ножа убил хозяина квартиры
Югра вошла в топ-5 субъектов России с наилучшей ситуацией на рынке труда
В Урае на детской площадке насмерть разбился водитель «Лексуса»
В Сургуте подросток угрожал родителям пистолетом, чтобы не идти в школу
Лесной пожарный из Югры вошел в тройку призеров всероссийского конкурса
Погода в Югре 11 сентября: пасмурно и холодно
В Когалыме начато строительство регионального центра спортивной подготовки
Житель Нефтеюганска получил срок за пьяную езду
В Югре стартовал кубок мира по шахматам
Две тонны металла с железной дороги украл сургутянин
На улицах Сургута дорожники рисуют «зебру»
В Сургуте сотрудникам организации задолжали зарплату на 2,5 миллиона рублей
Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет символ: на кону 365 дней лета
В Ханты-Мансийске цена на хлеб выросла на 10 процентов
Югорчане могут узнать о современном подходе к диагностике и лечению рака
Сургутянин перевел миллион рублей лже-риелтору
В Нижневартовске состоится «Кросс Наций»
Две квартирные кражи раскрыты в Югре в минувшие сутки
В минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 3 человека
Югорчанин увидел в лесу медведя и сбежал, оставив там женщину
Погода в Югре 10 сентября: дожди и сильный ветер