9 Сент. 09:36 2019-09-09T09:36:25+03:00

В Ханты-Мансийске начата борьба с «экохамами». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Изменить размер текста: A A

Водители, которые блокируют подъезд спецтехники к контейнерам для сбора твердых коммунальных отходов, станут «героями» новой рубрики в социальных сетях #экохам. Об этом сообщает региональный оператор «Югра-Экология».

На официальных аккаунтах регионального оператора АО «Югра-Экология»: Одноклассники, ВКонтакте, Facebook будет оперативно размещаться информация – фото и адрес – о площадках, с которых вывоз отходов невозможен по независящим от компании причинам.

Припаркованные возле контейнерных площадок машины блокируют подъезд спецтехники. Из-за этого нарушается график вывоза отходов.

Действующими правилами дорожного движения не предусмотрено наказание, напрямую касающееся некорректной парковки у контейнерной площадки. Однако и сейчас существуют меры административного воздействия, которые могут применяться к автомобилистам.

Цель рубрики #экохам - привлечение внимания жителей к этому аспекту работы спецтехники, чтобы автолюбители в дальнейшем не загораживали контейнерные площадки и не мешали проезду.

ИСТОЧНИК KP.RU