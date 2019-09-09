СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-09T09:00:36+03:00

В минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам почти один миллион рублей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 16 дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нижневартовского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нефтеюганского и Советского районов перевели мошенникам порядка 1 миллиона рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги финансовых организаций.

Кроме того, югорчане попадались в ловушки мошенников в социальных сетях и на сайтах бесплатных объявлений. Так, 42-летняя жительница Нижневартовска лишилась 11 тысяч рублей, желая получить подарок в честь дня рождения одного из банков в социальной сети.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU