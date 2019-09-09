2019-09-09T08:47:14+03:00
Общество

В экстремальном забеге «Дело храбрых» в Ханты-Мансийске приняли участие 90 команд

Атлеты преодолели 26 препятствий
Алена Кульмухаметова
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В экстремальном забеге «Дело храбрых» в Ханты-Мансийске приняли участие 90 команд. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В экстремальном забеге «Дело храбрых» в Ханты-Мансийске приняли участие 90 команд. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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В окружной столице Югры 7 сентября состоялся экстремальный забег «Дело храбрых». Спортсменам пришлось преодолеть 26 препятствий.

По данным организаторов, в забеге приняли участие 90 команд с общим числом участников 400 человек. Из обязательных условий в состав команды из пяти человек должна входить одна девушка.

В каждой команде присутствовала девушка. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

В каждой команде присутствовала девушка. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Участие в забеге приняли сразу две команды «ЮграМегаСпорт». Участники прошли 4 километра сложнейшей трассы с препятствиями, среди которых болота, канавы, барьеры, пятиметровая стена «Эверест», «обратная» лестница, скалодром и даже собственный Эверест.

Призовой фонд соревнований составил более 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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