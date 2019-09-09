2019-09-09T08:03:47+03:00
Происшествия

В минувшие выходные в Югре в 19 ДТП пострадали 26 человек

Задержаны 38 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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В минувшие выходные в Югре в 19 ДТП пострадали 26 человек. Фото с сайта Госавтоиснпекции ХМАО-ЮгрыВ минувшие выходные в Югре в 19 ДТП пострадали 26 человек. Фото с сайта Госавтоиснпекции ХМАО-Югры
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Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Сургутском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 7 сентября в 08:30 на 59 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе 24-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Соната», выехал на встречную полосу движения, где в лоб столкнулся с «ГАЗелью», под управлением 57-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и 29-летний пассажир автомобиля «Хендай Соната» получили травмы.

В ведомстве добавили, что период с 6 по 8 августа на территории округа зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 26 получили ранения, в том числе 4 несовершеннолетних. Задержано 38 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 20 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 93 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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