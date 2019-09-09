СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-09T07:00:56+03:00

Погода в Югре 9 сентября: в округе похолодало

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В понедельник 9 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой дождь. Утром туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10,+15 градусов, местами +16,+21 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12,+14 градусов.

В Сургуте переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +11 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и дождь. Ветер северный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU