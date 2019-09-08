2019-09-08T21:20:29+03:00
Политика

Югорчанка, заявившая о поддельном бюллетене на выборах, отказалась от претензий

Женщина попросила, чтобы жалобу не рассматривали
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Югорчанка, заявившая о поддельном бюллетене на выборах, отказалась от претензийЮгорчанка, заявившая о поддельном бюллетене на выборах, отказалась от претензийФото: Татьяна Коркина
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Председатель окружного избиркома Денис Корнеев прокомментировал информацию о «подделке документов досрочного голосования» на выборах главы сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО-Югры. Так, в избирательную комиссию округа и ТИК Кондинского района поступила жалоба от женщины, которая сообщила, что ей якобы выдавали бюллетень для досрочного голосования по написанному заявлению.

- Прошу немедленно рассмотреть данную жалобу и принять меры к организаторам и участникам подделки избирательных документов, касающихся якобы имевшего место моего досрочного голосования на выборах главы сельского поселения Болчары, - написала женщина.

Как отметил Денис Корнеев, с заявительницей уже поговорили по телефону – женщина уже передумала и попросила, чтобы жалобу не рассматривали. Оказалось, что для написания заявления у неё были личные обстоятельства.

- От своих претензий она отказалась и подтвердила, что принимала участие в досрочном голосовании. Объективно получается, что на этом участке всего 5 человек проголосовало досрочно. В данном случае отсутствуют признаки механизма фальсификации выборов, - рассказал «Комсомольской правде – Югра» Денис Корнеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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