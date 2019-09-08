В Анапе юных россиян познакомили с Югрой
Сегодня в детском санатории «Вита» в Анапе, где в тематической смене «Таланты Арктики. Дети» принимают участие шестеро юных югорчан, состоялся День Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Среди югорчан – воспитанники Хулимсунтской школы искусств Берёзовского района и детского этнокультурно-образовательного центра «Лылынг союм» Ханты-Мансийска: Маргарита Адина, Надежда Алгадьева, Александра Заболотская, Михаил Кутляев, Меньшикова Ксения, Марк Ромбандеев. Все они – победители и призёры всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад, направленных на сохранение культуры и родных языков коренных малочисленных народов Югры.
Накануне Дня нашего округа в санатории ребятам из других регионов продемонстрировали видеоролик о Югре. А сегодня день начался с «визитной карточки» - наши ребята показали концертный номер «Ода о Югре»: девочки и мальчики исполнили мансийский танец и прочли стихотворения Ювана Шесталова на мансийском и русском языках.
На площадке Югры всех желающих учат бисероплетению, изготовлению кукол «Акань». Дети и педагоги из нашего округа проводят традиционные игры обско-угорских народов, поют песни.
Побывали гости и на площадках, организованных другими регионами.
Югорчане стали инициаторами новой традиции проекта «Таланты Арктики. Дети». Ребята изъявили желание посадить дерево успеха, которое станет символом успешной деятельности всех участников проекта и оставить послание будущим поколениям.
Завершится смена в санатории «Вита» 10 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU