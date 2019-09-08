2019-09-08T11:05:19+03:00
Общество

В эти часы в Нижневартовске идет сельскохозяйственная ярмарка

Ее сопровождает концертная программа
Алена Кульмухаметова
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В эти часы в Нижневартовске идет сельскохозяйственная ярмарка. Фото с сайта администрации города НижневартвоскВ эти часы в Нижневартовске идет сельскохозяйственная ярмарка. Фото с сайта администрации города Нижневартвоск
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В Нижневартовске второй день подряд идет сезонная выставка сельскохозяйственной продукции «День урожая».

Ярмарка начала работу с 10 и продлится до 16 часов на территории старой автостанции по адресу: ул. 60 лет Октября, квартал Прибрежный-1.

Вартовчане смогут приобрести товары, представленные животноводами, пчеловодами, садоводами и организациями агропромышленного комплекса. Также запланирована праздничная программа с участием музыкальных коллективов города.

Напомним также, что сегодня 8 сентября с 8 до 20 часов на избирательных участках в средней школе №15 (ул. Спортивная, 21) проходят дополнительные выборы депутата городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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