В эти часы в Нижневартовске идет сельскохозяйственная ярмарка
В Нижневартовске второй день подряд идет сезонная выставка сельскохозяйственной продукции «День урожая».
Ярмарка начала работу с 10 и продлится до 16 часов на территории старой автостанции по адресу: ул. 60 лет Октября, квартал Прибрежный-1.
Вартовчане смогут приобрести товары, представленные животноводами, пчеловодами, садоводами и организациями агропромышленного комплекса. Также запланирована праздничная программа с участием музыкальных коллективов города.
Напомним также, что сегодня 8 сентября с 8 до 20 часов на избирательных участках в средней школе №15 (ул. Спортивная, 21) проходят дополнительные выборы депутата городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18.
ИСТОЧНИК KP.RU